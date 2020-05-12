Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области с 1 апреля 2020 года зарегистрировано почти 1,7 тыс. случаев внебольничной пневмонии, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 12 мая.

«С 1 апреля в Ростовской области зарегистрировано 1 тыс. 678 случаев внебольничной пневмонии. За сутки госпитализировано 12 человек, выписано 14», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что все пациенты, доставленные в лечебные учреждения с внебольничной пневмонией, проходят процедуру компьютерной томографии. Затем проводится тест на коронавирус.