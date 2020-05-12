Сеул, , 11:54 — REGNUM С декабря 2019 года по март 2020 года средний уровень микропыли в воздухе в Южной Корее сократился на 27%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

По их словам, число дней, когда в стране фиксировались высокие показатели содержания мелкодисперсных частиц в воздухе, также сократилось с 18 до 2.

В министерстве отмечают, что сокращение концентрации микропыли в воздухе связано не только с пандемией коронавируса, но и с сезонной системой контроля за качеством воздуха, которая предусматривает сокращение эксплуатации угольных электростанций.

По предварительным оценкам, благодаря данной системе в течение четырех месяцев объём выбросов в стране удалось сократить на 19,5% или 22 тыс. тонн.