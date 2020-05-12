Симферополь, 12 мая 2020, 11:52 — REGNUM Две скончавшиеся жительницы Крыма с подтверждёнными результатами тестов на коронавирус имели ряд очень серьёзных сопутствующих заболеваний. Об этом 12 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у семерых жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики подтверждено 209 положительных тестов на новую инфекцию.
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