Симферополь, , 11:52 — REGNUM Две скончавшиеся жительницы Крыма с подтверждёнными результатами тестов на коронавирус имели ряд очень серьёзных сопутствующих заболеваний. Об этом 12 мая сообщила на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции вице-премьер — министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Одна женщина 1951 года рождения находилась на лечении в горбольнице Симферополя с двусторонней пневмонией и подтверждённым анализом на новую коронавирусную инфекцию. У неё был ряд сопутствующих очень серьёзных хронических заболеваний, которые в том числе усугубили течение болезни, и ход самого лечения. Вторая «тяжёлая» пациентка 1959 года рождения была в сакской больнице с циррозом печени; также у неё было кровотечение из расширенных вен пищевода», — уточнила Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки у семерых жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Всего на территории республики подтверждено 209 положительных тестов на новую инфекцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму скончались две женщины с коронавирусом