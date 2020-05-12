Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области уточнили число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, передаёт ИА REGNUM 12 мая.

«В обсерваторе Ростова-на-Дону находятся 26 человек, 342 — в стационарах, 1 тыс. 125 пациентов получают помощь амбулаторно. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек», — сообщили в региональном оперштабе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области всего на текущую дату выявлено 1 тыс. 946 носителей коронавируса. За весь период выздоровели 455 человек, скончались 24 пациента.

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