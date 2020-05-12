Новосибирск, , 11:46 — REGNUM В Новосибирской области нарушителями режима медицинского наблюдения стали уже около 170 человек — половина из них оштрафованы, сообщило региональное правительство.

Уточняется, что за полтора месяца составлено и направлено в суд 963 протокола по разным статьям. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 3,1 млн рублей.

«В отношении 168 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 87 присуждены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 16 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 13 о госпитализации», — сообщила пресс-служба областной администрации.

На тех, кто грубо нарушает требования режима самоизоляции, составлено 733 административных протокола, общая сумма штрафов — 509 тыс. рублей.

Накануне, 11 мая, были выявлены точки продажи одежды в Железнодорожном, Советском и других районах города Новосибирска. А в одном из филиалов сети продовольственных магазинов «Пятёрочка» сотрудники не носили головные уборы, отсутствовали маркировки на предметах для уборки. Подобные же нарушения выявлены в кофейне Discovery Coffee. Возбуждены административные дела.