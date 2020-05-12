Ессентуки, Ставропольский край, , 11:47 — REGNUM Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли правоохранительные органы в домах и гараже жителя города-курорта Ессентуки Ставропольского края. Стоимость продукции составила более 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе МВД РФ.

Установлено, что 41-летний житель Ессентуков приобрел немаркированную алкогольную продукцию для дальнейшей продажи и хранил ее в двух домах и гараже. Сотрудники полиции города и краевого управления ФСБ обнаружили в помещениях около девяти тысяч бутылок различного объема.

Изъятые «левые» водка, виски, ром, вино и коньяк были замаскированы под бренды различных марок. Экспертиза установила, что стоимость всего алкоголя составила порядка 5,4 млн рублей. В отношении владельца контрафакта возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Житель Ставрополья пытался ввезти в Ингушетию «левый» алкоголь