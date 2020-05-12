Пекин, , 11:42 — REGNUM Почти 40% учащихся вернулись на учебу в школы, институты и детские сады после сдерживания эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве образования КНР, более 100 млн дошколят, школьников и студентов возобновили свою учебу в учебных заведениях по всему Китаю, что составляет 39% от их общего числа по всей стране. По словам представителя министерства Ван Дэнфэна, их число продолжает расти в порядке, запланированном властями страны.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся выпускных классов начальных школ Пекина в католичестве 84 200 человек вернулись на учебу в китайской столице к 9 мая текущего года после нескольких месяцев карантина.

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