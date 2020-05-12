Таллин, , 11:42 — REGNUM Две мутации коронавируса, на данный момент обнаруженные только на территории Эстонии, выявили ученые Тартуского университета при анализе вирусного генома. Об этом 12 мая сообщила в радионовостях Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

В сообщении говорится, что во время сравнения полученных Эстонией у шести человек образцов коронавируса с первоначальным штаммом вируса, пришедшим из КНР, было выявлено восемь мутаций, присутствующие на территории других стран, а также «две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии».

Как разъяснил специалист по биоинформатике Тартуского университета Ааре Аброй, все прошедшие анализ штаммы коронавируса относятся к группе, которая, вероятно, начала свое распространение из северной части Италии потому в основном и есть на территории Европы.

При этом в Эстонии в геноме коронавируса ещё две мутации локального характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Латвии сложилась критическая ситуация, связанная с нехваткой средств индивидуальной защиты.