Москва, , 11:43 — REGNUM Число сотрудников российских СМИ, скончавшихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил 12 мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он сравнил журналистов с врачами, которые находятся на линии фронта борьбы с коронавирусом нового типа. Во всём мире от коронавирусной инфекции скончались около 60 журналистов, в России их пятеро, отметил Соловьёв.

По его словам, у 200 сотрудников российских СМИ выявлен положительный тест на SARS-CoV-2. При этом во всех отраслях СМИ наблюдается тяжелейший кризис.

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