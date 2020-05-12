Москва, , 11:39 — REGNUM Число вылечившихся от заражения коронавирусом нового типа в России превысило 43 тыс. человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«Оперативные данные по состоянию на 12 мая: 43 512 человек выздоровело», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

От болезней, вызванных коронавирусом, за все время скончались 2116 человек.

Всего в России выявлено 232 243 случая заражения. Проведено более 5,8 млн тестов.

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