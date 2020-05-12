Барнаул, , 11:35 — REGNUM Получить сколько-нибудь значимую квалификацию мимоходом невозможно, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Еединая Россия). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею организовать образовательный курс «Начальная медицинская помощь» в российских вузах, он, в частности, пояснил:

«Уверен, что подобная идея является конъюнктурной и пришла автору в голову в связи с пандемией, создавшей определенные трудности для отечественного здравоохранения. Прообразом идеи, несомненно, является начальная военная подготовка для вооруженных сил во времена СССР. Целью инициативы наверняка является создание большого кадрового резерва для больниц и поликлиник. Но вот ценность анонсируемого курса представляется более чем сомнительной.

Получить сколько-нибудь значимую квалификацию мимоходом невозможно, но даже приобретенные скудные знания при отсутствии постоянной практики окажутся невостребованными и сотрутся из памяти молодого человека в течение всего 1−2 месяцев. Кроме того, массовое внедрение подобного курса потребует определенных затрат, а вот вероятность того, что бывшие курсанты в трудный час будут призваны в систему здравоохранения, является крайне низкой.

Резюмируя вышеизложенное: необходимых знаний и навыков подобный курс дать не может, а целевая аудитория навряд ли будет мобилизована и востребована системой здравоохранения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что во всех российских вузах стоило бы ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь», в письме главе Минобразования РФ Валерию Фалькову заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Получение студентами навыков младшего медицинского персонала он связал с необходимостью создания кадрового резерва для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

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