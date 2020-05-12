Смоленск, , 11:32 — REGNUM Девять новых носителей коронавируса выявлено в Смоленской области за последние сутки, сообщается в сводке федерального оперштаба от 12 мая.

Для сравнения — по данным на утро 11 мая в регионе сообщалось о 126 новых случаях заражения, причём большинство выявили в Ярцевском доме-интернате для пожилых людей.

Всего в регионе за период с 28 марта по 12 мая подтверждено 911 положительных тестов на коронавирус. 266 человек на данный момент выздоровели. За последние сутки выросло число летальных исходов среди пациентов с SARS-CoV-2: если 11 мая сообщалось о семи умерших, то на 12 мая таких уже девять.