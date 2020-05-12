Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензенской области по данным на 12 мая лабораторно подтверждены 35 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 837 положительных тестов на коронавирус, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С момента эпидемии 440 человек выздоровели, скончались на фоне коронавируса на сегодняшний день 10 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 11 мая под медицинским наблюдением оставались 4002 человека, сняли с учета 8029 человек.

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