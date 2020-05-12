Манила, , 11:35 — REGNUM На Филиппинах за сутки выявили 264 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 11 тыс. 3 50 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 751 человек, за прошедшие сутки скончались 25 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 170 тыс. человек.

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