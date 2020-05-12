Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 12 мая, выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщат оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице лечение получают 11 пациентов, 16 человек изолированы на дому в связи с отсутствием клинических симптомов заболевания. Один случай зафиксирован посмертно, умерла пожилая женщина. Основной причиной смерти медики называют сопутствующее заболевание — ишемическую болезнь сердца.

На сегодняшний день, в регионе зафиксирован 781 носитель SARS-CoV-2. Выздоровели 413 пациентов. Умерли 23 пациента.