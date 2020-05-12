Астрахань, , 11:23 — REGNUM В Астраханской области 12 мая выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 850 подтверждённых случаев заражения. Выписаны после выздоровления были 203 человека. Семь человек скончались.

В качестве контактных лиц на учёте состоят 6 тыс. 795 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 358 человек, 3 тыс. 633 человека сняты с учёта. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находится 321 человек.

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