Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 мая выявлено 354 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено заражение у 5087 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровел 751 человек, за минувшие сутки выписано 36 человек. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек погиб за минувшие сутки.

«Обстановка с одной стороны напряженная, но при этом прогнозируемая… Ближайшие 5−6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 12 мая выявили 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 19 166 случаев