Москва, , 11:24 — REGNUM В России продолжается набор наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 12 мая заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Закон Российской Федерации о поправках в Конституцию наделил Общественную палату РФ и общественные палаты регионов правом приёма заявок о назначении наблюдателей. Сейчас этот процесс происходит. Мы получаем документы. Прием документов продолжается и по сей день», — сказал Григорьев.

На данный момент в Общественную палату России и региональные общественные палаты поступило порядка 100 тысяч заявок от кандидатов на должность наблюдателя. Проводится обучение в дистанционном режиме, отметил Григорьев.

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