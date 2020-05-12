Дублин, 12 мая 2020, 11:21 — REGNUM Ирландские медики выявили 139 положительных тестов на вирус SARS-CoV-2 за сутки 11 мая. Среди носителей коронавируса зарегистрировано 15 смертей, сообщает 12 мая минздрав Ирландии.
Общее количество выявленных положительных тестов на коронавирус составляет 23 135. Скончались 1467 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Ирландии проинформировали о выявлении 236 положительных тестов за сутки и 12 смертельных исходах среди пациентов.
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