Казань, , 11:27 — REGNUM В Татарии на 12 мая лабораторно подтвердился 71 новый случай заражения коронавирусом. Число выявленных положительных тестов среди жителей региона составило 1832 с момента начала наблюдения. Выздоровели 640 пациентов. Всего скончались с начала эпидемии шесть человек.

Из общего числа зараженных SARS-CoV-2 — 27 пациентов госпитализированы, 44 — получают помощь на дому. Выявлены 70 положительных тестов у контактных лиц, один случай завозной, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По возрасту: до 18 лет — 11 человек, от 18 до 30 лет — шесть пациентов, от 30 до 50 лет — 14 человек, 15 случаев — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — 13 человек, от 70 до 80 лет — пятеро, от 80 до 90 лет — семь человек.

Больше всего выявили случаев заражения коронавирусом у жителей Казани — 30, в Набережных Челнах — 22.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 мая правительство рекомендует гражданам соблюдать режим самоизоляции, обязательные SMS-пропуска будут не нужны.

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