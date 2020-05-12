Хабаровск, , 11:33 — REGNUM В регионах Дальнего Востока 12 мая 2020 года выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.

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В Хабаровском крае за сутки выявили 42 новых носителя коронавируса, всего с начала наблюдений — 977, выздоровлений — 407, смертей — семь.

В Приморье у 48 человек тест на коронавирус дал положительный результат, всего — 955, выздоровлений — 240, смертей — 12.

В Якутии за стуки зарегистрировано 55 новых случаев заражения SARS-CoV-2, всего — 606, выздоровлений — 139, смертей — четыре.

На Сахалине за сутки ещё у трёх человек тест на коронавирус показал положительный результат, всего — 41, выздоровлений — 20, смертей нет.

В Амурской области выявили 17 новых носителей коронавируса, всего — 169, выздоровлений — 30, смертей — одна.

В Забайкалье подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 364, выздоровлений — 132, смертей — одна.

В Бурятии выявили за сутки 39 носителей коронавируса, всего — 659, выздоровлений — 200, смертей — пять.

На Камчатке зафиксировано 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2, всего — 398, выздоровлений — 61, смертей — одна.

В Магаданской области выявили ещё двух носителей коронавируса, всего — 157, выздоровлений — 87, смертей — три.

На Чукотке новых случаев заражения нет, всего — 31, выздоровлений — 13, смертей — нет.

В Еврейской АО за сутки выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, всего — 188, выздоровлений — 39, смертей — одна.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока переходят к поэтапному выходу из режима самоизоляции. В Приморье, где наблюдается высокий рост заражений, власти решили не снимать ограничения.