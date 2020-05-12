Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выявлено почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 12 мая.

«Число подтверждённых больных коронавирусом по состоянию на 12 мая достигло 1 тыс. 946 человек. Выздоровели 455 человек», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 12 мая, в областном центре скончались ещё два пациента с подтверждённым коронавирусом. У обоих были хронические заболевания. Общее число летальных исходов на Дону достигло 24.

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