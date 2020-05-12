Воронеж, , 11:11 — REGNUM Общее число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Воронежской области выросло на 44 за прошедшие сутки и теперь составляет 943 человека. Об этом 12 мая сообщает региональное правительство.

«Во вторник, 12 мая, официально подтверждено заражение 44 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за все пациентами наблюдают медики и проводят им необходимое лечение.

При этом уточняется, что установлен полный круг контактов новых инфицированных коронавирусом и с ними ведётся работа.

Кроме этого, известно о 14 летальных исходах от COVID-2019 и 279 вылечившихся от данного заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Костромской области за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения новым коронавирусом.