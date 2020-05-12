Волгоград, , 11:13 — REGNUM 184 нарушителя режима самоизоляции выявили межведомственные патрули в период с 9 по 11 мая в Волгоградской области. На граждан составили протоколы об административном правонарушении, сообщили 12 мая в региональном оперативном штабе.

Праздничные выходные жителям области рекомендовали провести дома. Однако 9 мая межведомственные группы выявили 76 граждан, у которых при себе не было разрешительных документов. За 10 и 11 мая патрули составили ещё 108 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Для нарушителей предусмотрен штраф от одной до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей юридическим лицам.