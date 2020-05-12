Курск, , 11:02 — REGNUM В Курской области 12 мая подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1554 подтвержденных случая. Под медицинским наблюдением находятся 1212 пациентов: 140 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 41 — в городском клиническом родильном доме, 43 — в Курской городской больнице № 6. У 988 человек нет признаков заболевания, они находятся на домашнем карантине.

Выписаны были 336 пациентов, в том числе 28 — за последние сутки. Скончались шесть человек.

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