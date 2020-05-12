Москва, , 11:00 — REGNUM Во вторник, 12 мая, жителей Москвы ждут гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16−21 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали автолюбителям держать дистанцию на дорогах. Также в МЧС подчеркнули, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, а также купаться и ловить рыбу.