Салехард, , 10:59 — REGNUM Режим карантинных мер, который был введен в поселках Пангоды и Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа из-за вспышки в них новой коронавирусной инфекции в апреле, снят. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Ханымее и Пангодах с сегодняшнего дня снят карантин», — говорится в сообщении и напоминается, что в поселке Пангоды режим карантина был введен со 2 апреля текущего года, а в посёлке Ханымей — с 5 апреля.

При этом, по данным оперативного штаба округа по противодействию COVID-2019, в сумме в обоих поселках наличие коронавируса было подтверждено у 71 жителя.

Также вместе с отменой режима карантина в поселке Ханымей, где проживает 4 тысячи жителей, открылись детские площадки и парк, и сняты ограничения по времени работы магазинов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Удмуртии по состоянию на 12 мая не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.