Москва, , 10:58 — REGNUM В России за сутки 11 мая от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 107 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Всего в России с начала вспышки коронавируса скончались 2116 пациентов с COVID-19. Выздоровели — 43 512 человек (3711 за последние сутки).

На сегодняшний день выявлено 232 243 случая заражения (10 899 за последние сутки). Было проведено более 5,8 млн тестов.

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