Нур-Султан, , 10:53 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года в Казахстане добыли 31,3 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 12 мая заявил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на заседании правительства.

На месторождении Кашаган добыча выросла на 11,5%, на Тенгизе — на 4,1%. За отчетный период из Казахстана экспортировано 25,3 млн тонн нефти. Кроме того, добыто 20,2 млрд куб. метров газа, произведено — 1,1 млн тонн сжиженного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика поддержала договор о сокращении добычи нефти в мае-июне 2020 года. Казахстан планирует сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки.

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