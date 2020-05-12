Краснодар, , 10:53 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявили за сутки на территории Краснодарского края, об этом 12 мая сообщил региональный оперштаб.

В числе новых пациентов — жители региона в возрасте от одного да до 88 лет. Основная часть заражений приходится, как и прежде, на краевой центр — в Краснодаре за сутки подтверждено 38 случаев, по восемь новых случаев выявлено в Сочи и в Апшеронском районе, по семь — в Крымском и Староминском районах.

Всего за два месяца, с 12 марта по 12 мая в Краснодарском крае подтверждено 2 тыс. 126 случаев заражения коронавирусом. На данный момент 697 пациентов выздоровели, в том числе 35 — за последние сутки. 22 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались. 30 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.