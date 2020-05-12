Москва, , 10:52 — REGNUM Сразу 94% пассажиров московского метро воспользовались защитными масками при входе в «подземку», ещё 68% надели перчатки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток. Больше всего масок и перчаток было куплено на Замоскворецкой (404 маски и 1380 пар перчаток), Таганско-Краснопресненской (435 масок и 1314 пар перчаток) и Калужско-Рижской (317 масок и 935 пар перчаток) линиях», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Ликсутова.

Отмечается также, что наибольшее число пассажиров, заблаговременно позаботившихся о своей защите, зафиксировано на станциях «Кузьминки» и «Павелецкая». А вот пассажиры на «Курской» и «Комсомольской» были наименее готовы к новым требованиям — им пришлось покупать защитные средства в вестибюлях метрополитена.