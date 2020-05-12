Джакарта, , 10:52 — REGNUM Министерство туризма и креативной экономики Индонезии приглашает любителей путешествий познакомиться с пятью объектами всемирного наследия в Индонезии в рамках серии вебинаров, которые состоятся 14 мая 2020 года, сообщает Antara.

Пятью культурными объектами всемирного наследия являются храмовый комплекс Боробудур; храмовый комплекс Прамбанан; открытое местонахождение на острове Ява Сангиран, известное археологическими раскопками; система ирригации заливных рисовых полей Субак на острове Бали и древняя угольная шахта Омбилин, расположенная недалеко от города Савалунто.

Ожидается, что серия вебинаров позволит сообществу узнать больше о существующих в Индонезии ценностях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии насчитывается девять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан, место археологических раскопок Сангиран, национальные парки Комодо, Лоренца и тропические леса Суматры.

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