Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

Заразу выявили у жителей следующих муниципалитетов: Артемовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхотурья (сразу 19 случаев) Ирбита, Екатеринбурга (147 случаев — зачастую из-за передачи вируса внутри семей), Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Красноуфимска, Нижней Салды, Новой Ляли. Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Североуральска, Среднеуральска, Ревды, Тавды.

Кроме того, вирус обнаружили у жителей других регионов (+ 3 за минувшие сутки).

Теперь в регионе зафиксировано 2163 случая выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области примут решение о смягчении режима «самоизоляции» по итогам текущей недели.