Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 74 случая. Об этом 12 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 1640 человек, шесть заболевших скончались, 466 человек выздоровели, в том числе 16 за последние сутки. Активная стадия заболевания продолжается у 1168 человек.

Напомним, в Ленобласти с 12 мая началось постепенное снятие ограничительных мер в тех районах, где сложилась относительно спокойная ситуация и не наблюдается значительного прироста заразившихся.

Читайте также: Власти Ленобласти назвали срок возобновления работы музеев и кинотеатров

За последние сутки в России выявлено 10 899 случаев новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4704 (43,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 3711 человек. Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 232 243 заразившихся в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. ТЗа весь период в России от коронавируса скончалось 2116 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти за сутки коронавирус выявлен в 21 населенном пункте