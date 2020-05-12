Киев, , 10:49 — REGNUM Правительство Украины уже не предвидит ситуации, когда может произойти «локдаун» (на Западе — тюремный протокол, который запрещает людям покидать определенную территорию — ред.) целой страны, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Свое заявление премьер сделал утром 11 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун, надо в половине областей иметь колоссальный рост, надо иметь перезагрузку медицины», — заявил Шмыгаль.

По его словам, с сегодняшнего дня Украина полноценно переходит к схеме «адаптивного карантина».

«Если мы увидим, что локально возникло заболевание в каком-то регионе или области, то будет введен локальный карантин там, где возникают такие вспышки», — пообещал глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что с 11 мая на Украине были впервые ослаблены некоторые карантинные ограничения. С 12 мая ряд ограничений снимается еще и на региональном уровне, например, в Киеве. Согласно официальной информации, на утро 11 мая всего количество инфицированных достигло 16.023 больных, умерли 425 украинцев, вылечились — 3373.