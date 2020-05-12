Ханой, , 10:44 — REGNUM Восемнадцать граждан России вывезены из Ханоя, где они застряли из-за пандемии нового коронавируса, самолетом «Вьетнамских авиалиний». Об этом 12 мая сообщили в посольстве России в стране.

«Улетело 18 пассажиров», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Также уточняется, что у двух граждан России из данного числа были просроченные визы, однако сотрудникам российской дипмиссии удалось решить на месте данный вопрос с властями страны.

При этом по причине того, что данный рейс был коммерческим, цена на билеты составляла $ 1000, а позднее с учетом низкого спроса на билеты была повышена до $1300. Однако представителям посольства России удалось договориться о цене $790 для российских граждан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии нового коронавируса авиасообщение России с другими странами было прекращено 27 марта за исключением вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.