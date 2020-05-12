Москва, 12 мая 2020, 10:43 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 12 мая в московском оперштабе.
Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ, за сутки умерли 107 инфицированных.
На первом месте по числу подтверждённых случаев находится Москвы — 5392 заражения. Далее следуют Подмосковье — 1063, Нижегородская область — 354, Петербург — 339, Красноярский край — 227, Свердловская область — 211, Дагестан — 116. Около сотни случаев выявлено в Краснодарском крае, Рязанской, Калужской, Ростовской, Челябинской, Тульской областях.
Всего в РФ выявлено 232 243 случая заражения, умерли 2116 человек.