Москва, 12 мая 2020, 10:35 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки после лечения от коронавируса выздоровели 1820 пациентов, сообщила 12 мая заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642», — уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество госпитализированных с COVID-19 в Москве сокращается третью неделю подряд.
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