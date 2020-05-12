с. Катангар, , 10:30 — REGNUM Для десятков учеников и преподавателей школы в селе Катангар Петровск-Забайкальского района переход на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса стал настоящим испытанием. Как сообщила депутат регионального парламента Марина Непомнящая (ЛДПР), работающая директором в этом образовательном учреждении, в школе полностью отсутствует сотовая связь и интернет. Слова парламентария цитирует официальный сайт краевого законодательного собрания.

«Не у всех сельских жителей есть гаджеты, семьи в основном малообеспеченные. Поэтому у нас задания не на электронную почту приходят, а на картонную. Возле школы стоят три коробки: в одной — задания, которые учителя дают ученикам; во второй — проверенные тетради; в третьей — те, что нужно проверить. Алгоритм работы прост: положили — взяли — ушли. Ученикам начальной школы педагоги доставляют задания «ходячими» смс-ками, каждый день по 10 км наматывают», — пояснила депутат. По её словам, в аналогичных условиях находятся также учащиеся школы в селе Кули, в которой всего 12 школьников.

Маринна Непомнящая убеждена, что дистанционное обучение — абсолютно не для российской глубинки: «Сейчас приходится практически 24 часа в сутки отдавать школе. Это не то что морально, но физически невыносимо. Мы понимаем и родителей, дети постоянно дома, и, помимо домашней работы, какой-то материал им приходится изучать самостоятельно. Здесь родитель примеряет на себя роль учителя — это непросто».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле чудеса изобретательности проявили педагоги школы, расположенной в посёлке Березовка Красногорского района Алтайского края: коробки, куда складывают домашнее задание для учеников с первого по седьмой класс, поставили в сельском магазине.

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