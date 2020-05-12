Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Первые гидравлические испытания екатеринбургских теплосетей начнутся уже 18 мая. Об это заявил глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов в Instagram.

Первый этап опрессовок закончится 21 мая. Перед испытаниями температуру воды в системе понизят до 40 градусов Цельсия. Воду отключать не планируется.

Второй этап намечен на период с 29 июня по 2 июля, а третий пройдёт с 3 по 6 августа. В такие же сроки проведут испытания и в Верхней Пышме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завершили отопительный сезон. Отопление выключали на фоне аномальной для начала мая жары.

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