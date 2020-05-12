Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки обследование на наличие в организме коронавируса прошли 7572 человека. Об этом сообщили 12 мая в городском оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Это существенно больше, чем днем ранее, когда количество проведенных тестов упало до 2847.

К утру 12 мая на карантине в Петербурге находится 3860 человек, это на 86 человек меньше, чем сутками ранее. Из них 193 человека находятся в обсерваторе, 884 — на самоизоляции, 2783 — контактные лица.

В петербургской службе экстренных вызовов 112 за 11 мая зарегистрировано 628 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 15 человек.

Петербуржцы оставили 218 заявок на оказание помощи волонтерами.