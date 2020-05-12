Уфа, , 10:32 — REGNUM У десяти рабочих, прибывших с месторождения из Якутии в Башкирию, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 12 мая сообщил первый заместитель руководителя администрации главы региона Ринат Баширов на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, на текущий момент всего в республику уже прибыло 1350 рабочих. Десять из них являются носителями коронавируса. Еще 140 рабочих должно прибыть сегодня, а завтра из Якутии доставят еще 103 жителей Башкирии.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, на текущий момент в обсерваторах республики проходят карантин 1280 человек. Из них в пяти обсерваторах находятся 1244 рабочих, прибывших из Якутии. При этом 26 вахтовиков в стабильном состоянии доставлены в медицинские учреждения.

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