Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Общественный транспорт Ростова-на-Дону с 12 мая возвращается к обычному режиму работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«С 12 мая городской общественный транспорт переходит на обычный график работы. В целях обеспечения требований Ростпотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной дистанции в общественном транспорте число транспортных единиц на маршрутах будет увеличиваться постепенно с учётом фактического пассажиропотока», — уточнили в департаменте транспорта областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 9 мая действует строгий масочный режим, согласно которому без средств индивидуальной защиты выходить на улицу запрещено. Кроме того, эти меры необходимо соблюдать в пассажирском транспорте и такси. Ограничительные меры на Дону будут действовать до особого распоряжения.