Элиста, , 10:20 — REGNUM 36 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Республике Калмыкия за последние сутки, сообщили 12 мая в региональном оперштабе.

Как сообщил в утреннем эфире в соцсетях глава республиканского минздрава Юрий Кикенов, всего на территории Калмыкия подтверждено 534 положительных тестов на коронавирус. Число летальных случаев не изменилось — их по-прежнему шесть.

240 человек госпитализированы. 12 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, в том числе шесть на ИВЛ.