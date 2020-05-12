Бангкок, , 10:19 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Таиланда за минувшие сутки выросло на два человека. Об этом 12 мая сообщил журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией», — заявил он, добавив, что за прошедшие 24 часа не было зафиксировано летальных исходов от COVID-2019.

Также он отметил, что новыми инфицированными являются две гражданки Таиланда в возрасте 19 лет и 51 года, обе из которых имели контакты с уже заразившимися людьми.

Кроме этого, Висануйотхин рассказал, что теперь общее число зараженных в стране возросло до 3 017 человек при 56 умерших и 2 798 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 10 мая руководитель отдела международных связей Ирана по науке и технологиям заявил, что образцы диагностических наборов иранского производства по выявлению коронавируса были отправлены в некоторые страны и в случае одобрения иранские компании приступят к массовому экспорту тест-наборов.