Ижевск, , 10:15 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 мая не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Всего в республике полностью выздоровели 140 человек, трое выписаны за минувшие сутки. 12 человек скончались на фоне коронавирус от обострения хронических заболеваний, за прошедшие сутки летальных случаев не было.

Общее число подтверждённых в регионе заражений составляет 395 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Удмуртии самый низкий показатель случаев заражения коронавирусом. 6 мая в регионе ни одного нового случая заражения коронавирусом зафиксировано не было, 7 мая — один, 8 мая — семь новых случаев, 9 мая — 18 новых случаев, 10 мая — 19, 11 мая — шесть.