Сеул, , 10:09 — REGNUM Начало перехода школ Южной Кореи с обучения в режиме онлайн на посещение их учениками перенесено властями страны по причине новой вспышки COVID-19. Об этом 12 мая сообщает министерство образования страны.

«Министерство образования объявляет, что начало занятий с посещением школ для учащихся третьих классов старшей школы (12-й год обучения в школе) перенесено с 13 мая на 20 мая», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что начало обучения остальных классов школ также переносится на одну неделю, и отмечается, что занятия могут быть снова перенесены в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство южнокорейских компаний Hyundai и Kia возобновило работу на большинстве своих зарубежных заводов.