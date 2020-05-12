Саратов, , 10:08 — REGNUM В Саратовской области на 12 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1232, за сутки подтвердились 64 теста. Выздоровели с начала эпидемии 244 человека, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены положительные результаты у 27 человек из числа контактных лиц, шесть человек прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 31 случай — неустановленный источник заражения. Среди новых зараженных есть трое детей в возрасте до 14 лет. Больше всего выявили случаев наличия коронавируса среди лиц старше 60 лет — 20 человек.

Все зараженные граждане находятся под медицинским наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения коронавируса, продлены до 31 мая.

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