Салехард, , 10:04 — REGNUM На Ямале посещающие детские сады дошкольники из льготных категорий получат продовольственные наборы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Базовый продовольственный набор для дошкольника ЯНАО Пресс-служба губернатора ЯНАО

Наборы получит каждый третий ребёнок, посещающий детский сад в ЯНАО. Это дети из многодетных и малоимущих семей, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды и дети-сироты. Кроме того, наборы положены детям из семей, где оба родителя обучаются очно, и детям военнослужащих. Всего будет доставлено на дом более 14 тысяч продовольственных наборов. Списки формировались в каждом муниципалитете.

Наборы формируются с соблюдением санитарных норм Пресс-служба губернатора ЯНАО

Продовольственные наборы дети ЯНАО получат до 31 мая Пресс-служба губернатора ЯНАО

В набор, рассчитанный на месяц питания ребёнка, входит 18 наименований продуктов: рыбные консервы, тушёнка, мука, молоко, крупы, соки, сладости и другие. Состав набора может быть в муниципалитетах разным, но базовый остаётся единым. Доставку будут осуществлять волонтёры до 31 мая.