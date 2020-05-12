Черкесск, , 09:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии режим повышенной готовности из-за коронавируса будет действовать еще неделю — до 18 мая. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов.

Ранее сообщалось, что с 12 мая на всей территории КЧР введен масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным для граждан, находящихся в общественных местах, в том числе на транспорте и в магазинах. Помимо этого, маски обязательны и для сотрудников тех предприятий, которым разрешено работать во время режима самоизоляции.

Также руководство работающих компаний и организаций обязано соблюдать меры дезинфекции и соблюдения дистанцирования.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба, Карачаево-Черкесия является субъектом СКФО, в котором на 11 мая выявлено наименьшее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом — всего 539. Больше всего заразившихся в Дагестане — 1772 человека.